Тимошенко решилась на “страшные шаги”

В понедельник преподаватели и “продвинутые” студенты Киево-Могилянской академии, или, как говорят сами спудеи этого учебного заведения, “Могилы” - слушали в одном из залов академии почти премьер-министра Юлию Тимошенко.

Зала на всех не хватало, поэтому большинство желающих слушало Юлию Владимировну возле динамиков на улице. Такая же судьба постигла и некоторых журналистов.

В первом ряду зала, как послушный первокурсник, сидел ректор Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий.

Тимошенко пыталась всем понравиться, ответить на все вопросы, в конечном итоге - максимально заинтересовать интеллектуальную молодежь. С местом для выступления она не прогадала: и аудитория благодарная, и электорат для далекого 2009-го достаточно перспективен.

В том, что Тимошенко начала президентскую кампанию, немногие сомневались. В то же время она готовится и к своей уже почти готовой должности – главы правительства.

Интересно, что ее кампания “Идеальная Украина”, декларирующая подбор талантливых и интеллектуальных (преимущественно молодых) людей, которые бы работали “на благо родины”, была разрекламирована на несколько дней ранее, чем было согласовано коалиционное соглашение, где речь шла о судьбе премьерской должности. По всему видать, Тимошенко настроена на решительную работу на этом посту, настолько, чтобы за три года победить и на президентских выборах.

А пока еще она в рамках кампании пытается исправить кадровые ошибки Ющенко: “В Украине около 18 тысяч должностей (госслужащих - УНИАН), которые занимают “надежные люди”. Неплохо было бы часть из них заменить”. С такой декларацией она и пришла к студентам, всячески поощряя их взять участие в этом проекте.

Последние, заинтересованные такими перспективами, хвалили или критиковали проект, передавали Тимошенко свои письма с предложениями и концептами. Но молодежь не особенно доверчива. Немало студентов называли проект “утопией”, на что Тимошенко парировала приблизительно так: “Возможно, давно не было подобной утопии”.

Дело, вероятно, благородное – искать достойные кадры для страны. Правда, несколько лукавила Юлия Владимировна, когда говорила: это не рекламная кампания. Да и неизвестно, чем же она завершится. Считаясь хотя бы с приведенным самой Тимошенко факт: за одну министерскую должность БЮТ предлагали от 500 тыс. и до десятков миллионов долларов. Самой популярной, говорит она, была должность главы Фонда госимущества Украины. Судя по ее словам, блок БЮТ был принципиальным и на продажу должностей не шел. А, судя по спискам БЮТ в Верховной Раде, блок немало заработал на желающих стать членами Ордена красного сердца.

А когда Юлю спросили, на какие шаги должна пойти украинская женщина, чтобы достичь успехов, она буквально раскраснелась и ответила: “Это тяжелый разговор... просто на страшные шаги, об этом даже не хочется рассказывать...”

Дмитрий Стаховский