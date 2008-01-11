Тимошенко считает, что Янукович сорвал подготовку к Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что предыдущее правительство практически сорвало подготовку Украины к проведению финальной части Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Предыдущее правительство практически сорвало подготовку к Евро-2012 – у нас не утверждены программы действий, не утверждены никакие оргструктуры, у нас все сроки пропущены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что принятие необходимых организационных документов на следующем заседании правительства 16 января позволит «поставить процесс под контроль».