Оппозиция требует не амнистии, а полной реабилитации задержанных майдановцев - нардеп

Об этом в эфире "5 Канала" заявила народный депутат от "УДАРа" Ирина Геращенко, передает пресс-служба партии.

По словам Геращенко, так называемый закон об амнистии является одним из самых позорных, поскольку ответственность лица наступает не из-за ее вины, а от того, освободят активисты какие-то помещения государственной власти или нет. Она отметила, что оппозиционные депутаты оказывали всестороннюю помощь задержанным активистам.

"Мы никогда не согласимся на то, что этих людей нужно амнистировать. Речь должна идти об их полной реабилитации", - подчеркнула народный депутат.

Ирина Геращенко отметила, что, на самом деле, задержанные лица не совершали никаких преступлений. "Беркут" хватал всех, кто попадался под руку", - отметила она. При этом Ирина Геращенко напомнила, что все судебные решения писались под копирку несмотря на то, что обычно было недостаточно доказательств вины задержанных людей.

"Несмотря на все это, провластные депутаты приняли закон, который позволяет взять людей в заложники. И все это для того, чтобы власть могла торговаться", - сказала она.

Геращенко отметила, что оппозиция подготовила законопроекты, которые предусматривают реабилитацию всех задержанных. "Мы будем требовать реабилитации, ибо нельзя амнистировать невинных", - добавила депутат от "УДАРа".