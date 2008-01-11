Тимошенко ищет замену Семенюк

Кабинет Министров намерен 15-16 января внести в Верховную Раду кандидатуры на должности председателя Фонда государственного имущества Украины и вице-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Мы направим предложения во фракцию и в коалицию 15 января", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она отметила, что "еще нет четко проведенной кандидатуры на должность председателя Фонда госимущества».

Премьер предположила, что 15-16 января Верховная Рада сможет утвердить нового руководителя ФГИУ.

Ю.ТИМОШЕНКО не стала комментировать информацию о возможном назначении Виталия ГАЙДУКА на должность вице-премьер-министра Украины. «Кандидатуру вице-премьера мы подадим 15 января», - добавила она.