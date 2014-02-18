В Черкассах суд не изменил меру пресечения для председателя облорганизации «Свобода»

Как передает корреспондент УНИАН, к Ботнару, которого прокуратура обвиняет по трем статьям УКУ: организация массовых беспорядков, блокирование и штурм админзданий, в частности, Черкасской ОГА, 28 января суд применил меру пресечения в виде держания под круглосуточным домашним арестом сроком на 2 месяца.

Сегодня в суде состоялось слушание об изменении меры пресечения относительно Ботнара. Но, в связи с тем, что коллегия судей получила дело руководителя черкасской «Свободы» только в ходе суда, заседание перенесли на неопределенный срок.

Во время рассмотрения дела руководителя областной организации «Свободы», около 100 человек пикетировали помещение суда.

Сам же Ботнар сказал журналистам, что за три недели пребывания под домашним арестом, с ним не было проведено ни одного следственного действия, его даже не опросили. Прокурор на заседании суда хлопотал о переносе рассмотрения этого дела, поскольку прокуратура подготовила представление в Сосновский районный суд о закрытии дела Ботнара. Но точной даты, когда с Ботнара снимут все обвинения, прокурор не назвал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской городской организации ВО ”Свобода” «…прокуратура и следствие саботировали судебное заседание, добившись переноса суда на неопределенный срок».

По данным пресс-службы, Ботнар и его защита будут обращаться в Сосновский райсуд Черкасс по поводу прекращения уголовного преследования Ботнара на основании Закона «Об амнистии», который вступил в силу 17 февраля.