Активист получил ножевое ранение, "навестив" силовиков на Грушевского - СМИ

00:08, 18 февраля 2014
Политика
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Один из активистов Майдана заявил, что получил ножевое ранение в легкое, когда перешел за баррикады, на сторону силовиков, находящихся на Грушевского.

На Грушевского массово стягивают силовиков

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на активиста автомайдана Дмитрия Карпы, который общался с пострадавшим.

По его словам, мужчина - один из сотенников, ответственный за определенный участок в Украинском доме. На сторону милиции парень пошел, чтобы выяснить, какая обстановка там царит состоянию на вечер понедельника.

Был ли в форме человек, который нанес ножевое ранение собеседник "Украинской правды" не уточняет.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Он в сознании и может говорить.

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