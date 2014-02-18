Активист получил ножевое ранение, "навестив" силовиков на Грушевского - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на активиста автомайдана Дмитрия Карпы, который общался с пострадавшим.

По его словам, мужчина - один из сотенников, ответственный за определенный участок в Украинском доме. На сторону милиции парень пошел, чтобы выяснить, какая обстановка там царит состоянию на вечер понедельника.

Был ли в форме человек, который нанес ножевое ранение собеседник "Украинской правды" не уточняет.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Он в сознании и может говорить.