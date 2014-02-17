Вид на обновленные баррикады на Грушевского с высоты птичьего полета
14:57, 17 февраля 2014Политика
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Вид на обновленные баррикады на улице Грушевского с высоты птичьего полета.
Вид на обновленные баррикады на Грушевского с высоты птичьего полета
В воскресенье кордоны милиции отодвинулся вверх по улице Грушевского к зданию Кабинета министров. Активисты Майдана частично разобрали баррикады для обеспечения проезда транспорта в направлении Парковой аллее и в направлении правительственного квартала.
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Активисты отметили, что таким образом они выполняют договоренности с властями об обеспечении проезда транспорта по улицам города. В частности с Грушевского вывезли более чем 10 машин мусора.
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