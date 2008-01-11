Ющенко с Путиным в январе не встретятся

Визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Москву на январь не запланирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что вопрос проведения второго заседания межгосударственной украинско-российской комиссии «Ющенко-Путин» является стратегическим. А.ЧАЛЫЙ отметил, что с этой целью Президентом даны соответствующие поручения Министерству иностранных дел Украины относительно организации проведения соответствующего заседания.

«Однако в январе не ожидается встреча в этом формате», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Между тем он сообщил, что Президент Украины поставил задачу перед Министерством иностранных дел активизировать работу по подготовке второго заседания комиссии "Ющенко-Путин".

При этом А.ЧАЛЫЙ выразил надежду, что в ближайшие 10 дней будет "какая-то ясность" относительно даты проведения этого заседания.

А.ЧАЛЫЙ также выразил уверенность и оптимизм относительно развития добрососедских отношений между Украиной и Россией.

«Они обречены на добрососедское и стратегическое развитие», - подчеркнул А.ЧАЛЫЙ.