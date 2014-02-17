В Париже, Риме, Нью-Йорке и Петербурге прошли акции в поддержку Евромайдана

В частности, в нескольких городах Португалии состоялись акции солидарности с киевским Евромайданом, сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

Как сообщили в пресс-службе Союза украинцев в Португалии, главной целью акций в настоящее время является привлечь внимание португальцев к «отмыванию денег режимом Януковича в странах ЕС».

Активисты вышли с лозунгами “Чтобы купить одну недвижимость в вашей стране, украинский коррупционер оставил тысячи украинцев без крыши над головой!”, “Деньги на крови украинцев – это не инвестиции, это продолжение страданий и репрессий в Украине!”.

В Нью-Йорке вместе с украинцами на улицу вышли русские и русскоязычная диаспора. Они принесли на площадь пианино, на котором играл известный музыкант.В Париже украинцы провели акцию “Арт-Майдан”. Акция началась в сквере Тараса Шевченко, возле храма Украинской греко-католической церкви. Состоялись шествие к Пантеону и проезд парижского Автомайдана по улицам столицы Франции, говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие музыканты, поэты и актеры украинского происхождения, которые проживают во Франции.

В Риме украинцы приняли участие в молебне, а после растянули большой флаг и с песнями двинулись по улицам города на одну из центральных площадей. Участие в акции приняли около полутысячи человек.

Во время митинга они также зачитали обращение к послу США в Италии, призвав его помочь в разоблачении и наказании коррумпированных украинских власть предержащих. Под письмом собрали 450 подписей. Во вторник его планируют вручить послу США в Риме во время пикета дипломатического учреждения в Риме.

Читайте такжеВ Санкт-Петербурге прошел митинг в поддержку Майдана

В Лондоне активисты устроили 61-ю по счету демонстрацию. В этот раз пикетировали Посольство Украины в Великобритании.

В Вене Автомайдан пикетировал недвижимость главы Администрации Президента Андрея Клюева. “Автомайдан приедет ко всем негодяям!!! Дом Клюева, Вена, Австрия. Привет господин Клюев! Вам нигде не спрятаться от нас!”, – написал на своей странице в Facebook Дмитрий Булатов.

Митинг в поддержку Евромайдана и против действующей власти состоялся в Санкт-Петербурге. На акцию пришло около 70 человек. Митинг несколько раз пытались остановить. Поводом для этого стала тематика мероприятия и “имперские флаги” у митингующих. Во время попытки остановить акцию четырех человек задержала милиция, говорится в сообщении.

Также в воскресенье украинская диаспора провела шествие в поддержку Евромайдана в Праге.