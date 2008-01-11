У Тимошенко до творения Ющенко еще руки не дошли
14:18, 11 января 2008Политика
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Документ зарегистрирован в ВР
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО еще не ознакомилась с президентским вариантом закона «О Кабинете Министров Украины», который сегодня зарегистрирован в Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Еще руки не дошли. Вот сейчас иду знакомиться с этим законопроектом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР зарегистрирован законопроект «О Кабинете Министров Украины», внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
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