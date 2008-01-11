У Тимошенко до творения Ющенко еще руки не дошли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО еще не ознакомилась с президентским вариантом закона «О Кабинете Министров Украины», который сегодня зарегистрирован в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Еще руки не дошли. Вот сейчас иду знакомиться с этим законопроектом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР зарегистрирован законопроект «О Кабинете Министров Украины», внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.