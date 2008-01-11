Ющенко подгоняет Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы каждый вкладчик советского Сбербанка получил первые компенсационные деньги из госбюджета на протяжении 2-3 месяцев.

Об этом сообщил сегодня руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

«Этот первый транш ответственной власти должен поступить всем адресатам до последней копейки и как можно быстрее. Кабинет Министров и "Ощадбанк" уже должны позаботиться о том, чтобы люди забрали все, что им принадлежит, без хаоса, очередей и давки», – передал требование Президента В.БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В то же время руководитель президентского Секретариата предостерег правительство от самоудовлетворения и возможных негативных последствий, которые выплаты компенсаций по вкладам могут иметь для экономики. «Не стоит уже сегодня вешать портреты министров на доску почета и ставить трибуны для победных реляций. В первую очередь, следует сделать так, чтобы вброшенные в обращение миллиарды гривен не вызвали инфляционный всплеск, а зачеты за коммунальные долги не обвалили и без того проблемное ЖКХ", - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его словам, модель выплаты возмещений не должна привести к негативным факторам давления на экономику. "Отдать людям хотя бы часть того, что им задолжало государство, нужно непременно, но только таким способ, который не противоречит законам рыночной экономики», - отметил глава Секретариата Президента.

В целом он подчеркнул, что Президент В.ЮЩЕНКО рассматривает начатую выплату возмещений по обесцененным вкладам бывшего советского Сбербанка как свидетельство того, что государство начало расплачиваться со своими гражданами за старые долги. Вместе с увеличением размеров пенсий и зарплат, других выплат это означает, что государство все более ощутимо направляет свою экономическую политику на обеспечение качественных социальных стандартов жизни украинского народа. «Их повышение было и будет оставаться приоритетом деятельности Президента», - заявил В.БАЛОГА.

Кроме того, он сообщил, что еще одной сверхважной задачей для Кабмина Президент определяет увеличение в два раза бюджетных расходов на нужды Вооруженных сил. «Это та сфера, где совпадают интересы и государства, и тех политических сил, которые образовали парламентское большинство и сформировали правительство. Необходимо ускорить темпы военной реформы, чтобы уложиться в сроки, закрепленные в соответствующей государственной программе. Объемов финансирования, которые предусмотрены в бюджете на этот год, явно недостаточно для ощутимого рывка в деле перехода армии на профессиональные рельсы. Увеличив военные ассигнования, демократическая коалиция и правительство сделают еще один шаг к выполнению их программных обязательств», - отметил В.БАЛОГА.