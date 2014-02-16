Оппозиция не решала с Пшонкой вопрос об амнистии Самообороны Майдана

Об этом после встречи с Пшонкой заявил лидер ВО "Свобода"Олег Тягнибок, пишет Украинская правда.

Основным вопросом для представителей Майдана было закрытие дел против активистов, которые были открыты до 2 февраля 2014 года.

Комментируя вопрос о том, что в заявлении ГПУ говорится о закрытии дел, открытых с 27 декабря по 2 февраля, а дело против военизированного формирования Самооборона Майдана был открыт после 2 февраля, Тягнибок заявил: "В данном случае для нас было важно решить вопрос хотя бы о закрытии дел против активистов, открытых до 2 февраля".

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"Мы не имеем сегодня никаких иллюзий, и понятно, что власть будет делать шаги, чтобы и дальше открывать производства против активистов Майдана. Понятно, что сегодняшним положительным решением уголовное преследование активистов не завершится. Оно будет. Но уже будет касаться не тех 108 уголовных дел и не тех почти 2000 человек, которых могли бы арестовать уже завтра", - добавил он.

Говоря о том, каким образом оппозиция планирует защитить тех, кто еще может понести уголовную ответственность, Тягнибок заявил: "Наше давление на власть продолжается".

"Наша окончательная победа будет только тогда, когда будут окончательно удовлетворены все требования Майдана. В процессе этой борьбы могут возникать различные моменты и неприятности, очевидно, будут попытки власти и дальше уголовно преследовать", - добавил он.

"Сейчас мы должны добиться решения проблем Майдана и защиты всех наших активистов", - подытожил Тягнибок.

Напомним, 13 февраля прокуратура Киева возбудила уголовное производство в отношении незаконного создания в Киеве военизированных формирований. Аналогичное уголовное производство ранее открыли на Львовщине.