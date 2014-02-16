Глава Нацбанка уверяет, что Украина может рассчитываться с долгами без ущерба для экономики

Об этом заявил руководитель НБУ Игорь Соркин, пишет Левый берег.

«Выполнение обязательств - это святая обязанность страны и для этого у нас есть все необходимые ресурсы. Мы бы чувствовали себя намного комфортней, если получили бы еще дополнительное финансирование. Но и тут вопрос в принципе урегулирован, потому что в конце года договоренность о выделении Россией транша существует и она реальна. Это первая возможность наша. Вторая возможность - наши страны партнеры говорят о том, что готовы предоставить Украине финансовую помощь. Плюс ко всему мы работаем в тесном контакте с МВФ. Поэтому все в комплексе должно дать результат», - сказал глава НБУ.

Отвечая на вопрос, - в чем следует хранить свои сбережения украинцам, глава НБУ ответил однозначно.

«Гривня, которая ложится на счета физических лиц, составляет основную базу для экономики. И забирая ее, вкладчики должны понимать, что они лишают экономику того ресурса, на который она рассчитана. За последнее время инструментов предложено населению много: мы вместе с правительством разработали и сертификаты, которые должны быть удобны населению. Мы подняли сумму возврата гарантированных вкладов до 200 тысяч гривен, что тоже должно дать плюсы для того, чтобы человек, принимая решение, думал, хранить ему дома деньги или хранить в банке. Я хочу сказать, что при такой системе гарантирования, абсолютно безопасно хранить деньги на счетах. Потому, что деньги, которые находятся «под матрасом» не защищены от внешних воздействий», - отметил Игорь Соркин.