Яценюк уверяет, что "не купится" на предложение Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 11-ом Народном вече сегодня на Майдане Незалежности в Киеве.

Читайте такжеЯценюк готов стать премьером чтобы спасти страну

Обращаясь к Януковичу, Яценюк заявил со сцены Майдана, что не будет покупаться на должность: «Господин Президент. Покупайте своих приспешников!».

Читайте такжеЯценюк: оппозиция готова сформировать правительство

Также лидер фракции «Батькивщина» подчеркнул, что оппозиция создаст свой Кабмин, согласно общему решению «всех оппозиционных лидеров и экс-премьера Юлии Тимошенко».