Яценюк уверяет, что "не купится" на предложение Януковича
15:30, 16 февраля 2014Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк уверяет, что не намерен соглашаться на предложение Президента Украины Виктора Януковича возглавить Кабинет министров.
Яценюк не намерен соглашаться на предложение Януковича возглавить Кабмин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 11-ом Народном вече сегодня на Майдане Незалежности в Киеве.
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Обращаясь к Януковичу, Яценюк заявил со сцены Майдана, что не будет покупаться на должность: «Господин Президент. Покупайте своих приспешников!».
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Также лидер фракции «Батькивщина» подчеркнул, что оппозиция создаст свой Кабмин, согласно общему решению «всех оппозиционных лидеров и экс-премьера Юлии Тимошенко».
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