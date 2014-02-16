Митингующие обещают захватить КГГА, если сегодня Пшонка не освободит всех задержанных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам комендант здания на Крещатике, 36 Руслан Андрейко.

Сейчас у центрального входа в КГГА выстроились бойцы Самообороны Майдана. Рядом с ними находятся и обычные митингующие без средств обороны.

Читайте такжеМитингующие передали здание КГГА власти Киева, однако остаются на баррикадах возле него

По словам Андрейко, митингующие будут ждать до 12.00 заявления генпрокурора, и если его не будет, то может появиться распоряжение руководства Майдана о возвращении в здание КГГА.