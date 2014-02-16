Митингующие обещают захватить КГГА, если сегодня Пшонка не освободит всех задержанных
12:37, 16 февраля 2014Политика
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Митингующие предупреждают, что вернутся в здание Киевской горгосадминистрации, если сегодня генеральный прокурор Виктор Пшонка не выступит с заявлением об освобождении всех задержанных активистов и о том, что к ним нет никаких претензий.
Митингующие вновь захопять КГГА, если сегодня Пшонка не освободит всех задержанных
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам комендант здания на Крещатике, 36 Руслан Андрейко.
Сейчас у центрального входа в КГГА выстроились бойцы Самообороны Майдана. Рядом с ними находятся и обычные митингующие без средств обороны.
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По словам Андрейко, митингующие будут ждать до 12.00 заявления генпрокурора, и если его не будет, то может появиться распоряжение руководства Майдана о возвращении в здание КГГА.
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