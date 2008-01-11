Ключковский понимает, что только Бог знает, как поведет себя БЮТ

Никаких политических оснований нет для того, чтобы народные депутаты от коалиции не поддержали законопроект “О Кабинете министров Украины”, внесенном Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, член фракции “Наша Украина-Народная самооборона” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, принятие такого закона было предусмотрено коалиционным соглашением.

На вопрос, могут ли народные депутаты от БЮТ не поддержать данный проект закона, поскольку в нем речь идет об уменьшении полномочий правительства, Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ ответил: “Все может быть. Поскольку может точно знать, что будет, только Господь Бог”. При этом он выразил убеждение, что “никаких политических оснований для неподдержания данного законопроекта нет”.

Депутат отметил, что выписанная в законопроекте норма об исключительном праве Президента Украины вносить кандидатуру премьер-министра на утверждение ВР, возвращает в конституционное русло ситуацию, возникшую после принятия закона о Кабмине парламентом прошлого созыва. По его словам, в законопроекте предусмотрены основания, по которым Президент может мотивировано отказаться вносить кандидатуру на должность премьер-министра, предложенную коалицией. Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ подчеркнул, что на сегодня в законодательстве нет четко выписанного положения, как должен действовать глава государства в ситуации, когда коалиция предлагает на данную должность человека, у которого непогашенная судимость, или у которого нет образования, чтобы занимать эту должность, или имеющего “явно скрытые доходы”.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что норма законопроекта о том, что по представлению премьер-министра парламент может назначать министрами не больше двух лиц, которые не возглавляют министерства, даст возможность избежать определенных политических рисков.

Он не исключил ситуацию, что может быть увеличено количество “министров с портфелями, но без министерств, чтобы в правительстве перекачивать голоса в какую-то сторону при решении и голосовании за принципиальные вопросы”. Депутат напомнил, что в предыдущем правительстве таких министров было два - министр Кабинета министров Украины и министр по связям с Верховной Радой.