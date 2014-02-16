Аваков заявляет о выполнении митингующими всех условий закона об амнистии

"На сегодняшнее утро - все формальные условия Закона о освобождении от уголовной ответственности участников массовых протестов в январе-феврале – выполнены", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

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"Штаб сопротивления, Рада Майдана требует немедленного ввода Закона в действие. В частности: закрытия около 2000 уголовных дел против участников протестов, окончательной реабилитации 236 ранее арестованных, а ныне находящихся под домашним арестом и поручительстве наших побратимов", - отметил политик.

По его словам, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская и Полтавская ОГА разблокированы этой ночью, а КМДА утром будет передано под патронат ОБСЕ и от имени председательствующей в ОБСЕ Швейцарии.

Кроме этого, Аваков сообщил, что на баррикаде Грушевского сделали проезд для автомашин, там же будет и КПП.

"Все действия по реконструкции согласованны с дислоцированными на баррикаде защитниками. Как только беркут перестанет препятствовать – любой гражданский сможет проехать по улице", - написал Аваков.

Он подчеркнул, что в случае не выполнения нормы закона в самый короткий срок, Штаб национального сопротивления оставляет за собой право вернуться к тем формам протеста и реакции, какие сочтет адекватными – в том числе и повторную блокировку зданий и органов власти.