Кубив назвал цель запланированного блокирования Рады во вторник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Степан Кубив.

«Основной месседж (народного вече в воскресенье - УНИАН) - это совет по мирному наступлению в Верховную Раду для того, чтобы помочь народным избранникам принять правильное решение - вернуться к Конституции 2004 года», - сказал Кубив.

Читайте такжеСамооборона Майдана угрожает заблокировать правительственный квартал 18 февраляДепутат отметил, что обстановка возле здания парламента будет зависеть от указаний представителей власти. «Главное - чтобы не было провокаций. Если будут провокации - может быть по-разному», - сказал он.

В то же время, депутат отметил, что активисты намерены открыть проезд по ул.Грушевского. «Проезд будет. Баррикады останутся», - сказал он.