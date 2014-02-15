В милиции утверждают, что не получали уведомления о теле евромайдановца под Киевом

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

В милиции напомнили, что сегодня СМИ распространили информацию со ссылкой на страницу в социальной сети по выявлению на территории Киевской области изувеченного тела активиста Евромайдана».

«По официальным данным Главного управления милиции столичного региона за последние трое суток на территории Киевщины неопознанных криминальных трупов обнаружено не было. Никаких сообщений аналогичного характера в органы внутренних дел от граждан не поступало», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПод Киевом найден труп предположительно участника Евромайдана - СМИТакже отмечается, что согласно ст. 396 Уголовного кодекса Украины сокрытие преступления наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, Sprotiv.org со ссылкой на активиста Николая Ляховича написал, что под Киевом крестьяне нашли труп участника акций протеста на евромайдана.

Также сообщается, что, по словам людей, которые обнаружили труп, на пострадавшему была желто-голубая лента, он был одет как участник акций протеста. «Поскольку тело, по мнению крестьян, было одето как «майдановец», да еще и с изувеченным лицом, то люди побоялись обратиться в милицию. Крестьяне просто боятся разделить участь «афганцев» с Майдана, на которых возбудили уголовное дело за то, что сдали в милицию «крысу», который шарил по ящикам пожертвований», - написал Ляхович в Facebook.

По его словам, крестьяне скрыли найденный труп, чтобы его не разорвали собаки, а сами через третьи руки передали информацию оппозиции с просьбой их в это «не втягивать».