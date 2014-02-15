Афганцы готовы выступить в роли наблюдателей в переговорах власти и оппозиции

«Мы отстояли с первых дней, лично я здесь с 24 ноября. Мною и моими коллегами было принято такое решение, несмотря на разные политические взгляды и вероисповедания, что мы должны защищать нашу страну, Майдан и всех людей, участвующих в нем”, - приводятся в сообщении слова председатель восьмой сотни афганцев самообороны Майдана Олега Микитюка.

«Как и все украинцы, мы вышли не только за смену власти, но и против системы», - подчеркнул он.

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Также сообщается, что афганцы обратились к своим собратьям с просьбой выходить на улицы и поддержать Майдан.

«Это то важное, что мы можем сделать вместе и уже сейчас», - заявили воины- афганцы, третий месяц активно участвующие в событиях на Майдане, на пресс-конференции в штабе национально сопротивления.