Яценюк хочет на этой неделе отменить "диктаторские полномочия президента"

Об этом заявил журналистам председатель фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

При этом Яценюк отметил: «Если в течение недели в стенах парламента мы не увидим результата - конфликт будет решаться уже не в Раде, а на улице».

Яценюк подчеркнул, что на следующей неделе в парламенте должно быть проголосовано постановление, которое восстанавливает редакцию Конституции 2004 года: ”Действующий президент пользуется полномочиями, которые ему никто никогда не давал, на которые он никогда не избирался украинским народом”.

”У нас есть юридическая и политическая база, поэтому затягивание времени со стороны властей означает, что они не готовы не только к любому диалогу, они не готовы услышать украинский народ, который требует новой власти, новой Конституции, нового Президента”, - подчеркнул он.

По словам Яценюка, ”если в течение следующей недели в стенах парламента мы не увидим результата, это означает только одно - что власть идет на обострение и эскалацию ситуации”. ”И тогда этот конфликт будет решаться уже не в парламенте, а на улице”, - отметил он .

”Люди требуют действий от провластного большинства, которое своими голосованиями фактически содержит незаконный диктаторский режим”, - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности освобождения протестующими административных зданий, Яценюк отметил: ” Главное - что сейчас освобождены все люди”.

Он напомнил о заявлении прокурора города Киева о том, что задержанные активисты будут освобождены только в том случае, если протестующие освободят ”не просто все здания, но и весь Майдан” . ”Этого не будет . Мы остаемся в Доме профсоюзов, Украинском доме, в Октябрьском дворце. Мы остаемся на Майдане. Что касается других зданий, Совет ВО ”Майдан” по этому поводу принял решение, и мы будем видеть, как будут выполняться, в первую очередь, решения властей ”, - добавил Яценюк.