Верховная Рада сможет отправить больного премьера в отставку за 10 дней?

Верховная Рада Украины может отправить премьер-министра в отставку на основании медицинского заключения о невозможности выполнения им полномочий по состоянию здоровья.

Об этом говорится в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте “О Кабинете Министров Украины”, внесенном Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Согласно предложениям В.ЮЩЕНКО, медицинское заключение относительно невозможности выполнения премьер-министром полномочий по состоянию здоровья предоставляется медицинской комиссией, образованной Кабинетом Министров.

Законопроект также предусматривает, что Верховная Рада на протяжении 10-ти дней после поступления соответствующего заявления или медицинского заключения рассматривает вопрос об отставке главы правительства, и его полномочия прекращаются со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании ВР. При этом речь идет о том, что отставка премьер-министра имеет следствием отставку всего состава Кабинета Министров.

Справка УНИАН. Действующий закон “О Кабинете Министров Украины” также предусматривает процедуру отставки премьер-министра в связи с невозможностью выполнения полномочий по состоянию здоровья на основании соответствующего медицинского заключения. В то же время это заключение должно предоставляться медицинской комиссией, образованной специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения. Кроме того, действующий закон не предусматривает конкретных сроков рассмотрения вопроса об отставке главы правительства, привязанных к моменту поступления соответствующего заявления или медицинского заключения.