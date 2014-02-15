США приветствуют освобождение арестованных и решение освободить админздания
США приветствуют объявление об освобождении всех лиц, задержанных в ходе протестов Евромайдана, и одобряют решение оппозиции освободить занятые административные здания.
Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Харф.
По ее словам, США считают это важным шагом по снижению напряженности в стране, открывающим путь к мирному урегулированию кризиса.
"Следующим шагом должно стать создание многопартийного технического правительства с подлинным разделением полномочий, которое может завоевать доверие украинского народа и восстановить политическую и экономическую стабильность", — сказала представитель госдепа.
"Мы настаиваем, чтобы правительство прекратило все расследования, аресты, задержания, судебное преследование демонстрантов и активистов гражданского общества, участвовавших в протестах Евромайдана. Мы также серьезно обеспокоены растущим запугиванием СМИ и неправительственных организаций, которые выступают за фундаментальные демократические принципы", — говорится в заявлении Харф.
Источник РИА Новости