США приветствуют освобождение арестованных и решение освободить админздания

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Харф.

По ее словам, США считают это важным шагом по снижению напряженности в стране, открывающим путь к мирному урегулированию кризиса.

"Следующим шагом должно стать создание многопартийного технического правительства с подлинным разделением полномочий, которое может завоевать доверие украинского народа и восстановить политическую и экономическую стабильность", — сказала представитель госдепа.

"Мы настаиваем, чтобы правительство прекратило все расследования, аресты, задержания, судебное преследование демонстрантов и активистов гражданского общества, участвовавших в протестах Евромайдана. Мы также серьезно обеспокоены растущим запугиванием СМИ и неправительственных организаций, которые выступают за фундаментальные демократические принципы", — говорится в заявлении Харф.



Источник РИА Новости