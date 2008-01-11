У Тимошенко был серьезный разговор с главой «Ощадбанка»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила председателю правления ОАО „Государственный ощадный банк Украины” Анатолию ГУЛЕЮ принять дополнительные организационные меры с целью нормализации ситуации в местных филиалах "Ощадбанка”

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом шла речь во время разговора Ю.ТИМОШЕНКО с А.ГУЛЕЕМ по поводу ситуации с регистрацией вкладчиков Сбербанка бывшего СССР.

Глава правительства выразила обеспокоенность многочисленными жалобами, которые поступают из регионов страны относительно очередей в местных филиалах "Ощадбанка" и неудовлетворительной работы „горячих” телефонных линий, которые были открыты учреждениями "Ощадбанка" на местах.

Также, по информации премьер-министра, люди жалуются на отсутствие достаточной информации у консультантов региональных филиалов "Ощадбанка" относительно порядка регистрации вкладчиков и механизмов возвращения сбережений.

Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на том, что руководство "Ощадбанка" должно построить работу по выплате компенсаций таким образом, чтобы она не вызывала нареканий со стороны граждан.

Кроме того, глава правительства еще раз попросила довести до ведома всех вкладчиков информацию о том, что перерегистрация не ограничена во времени, что зарегистрироваться и получить первую тысячу гривен на одного человека можно будет в любое время на протяжении года, не создавая ажиотажа и очередей в отделениях "Ощадбанка".