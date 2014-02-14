На Сумщине в районной ячейке ПР разбили окна и похитили оргтехнику

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации ПР, нападение произошло поздно вечером 13 февраля.

Согласно сообщению, неизвестные разбили два окна, через которые проникли внутрь здания, повредили компьютер и похитили некоторую оргтехнику.

Сотрудники районной организации ПР допускают, что нападение совершили представители радикально настроенных оппозиционных сил или представители «Правого сектора».

«Это подтверждает фашистская символика и агрессивные надписи, оставленные злоумышленниками на месте преступления. Кроме того, 11 февраля, очевидно, те же радикалы, обрисовали офис ПР коричневой краской. Двойное нападение на офис – это хорошо спланированная политическая акция. Таким образом нас пытаются запугать», – отметил руководитель районной организации ПР Юрий Зубатов.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные бросили бутылку с горючим веществом в Печерский райотдел милиции

По информации пресс-службы, об инциденте были поставлены в известность правоохранительные органы, которые теперь проводят расследование.

В дежурной части Ахтырского горотдела УМВД Украины в Сумской области УНИАН сообщили, что по обоим случаям открыты уголовные производства: 11 февраля - по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сегодня, 14 февраля, по ст. 185 (кража) УКУ.