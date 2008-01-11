Украинцы и россияне будут снова говорить о флоте

24 января в Москве пройдет очередное заседание Подкомиссии по вопросам функционирования и пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Сообщается, что вчера во время встречи статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел России Георгия КАРАСИНА с Послом Украины в РФ Олегом ДЕМИНЫМ был обсужден ход подготовки к заседанию.

Также стороны обменялись мнениями по наиболее важным темам двусторонних отношений России и Украины, графику предстоящих российско-украинских политических контактов.