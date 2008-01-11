Украинцы и россияне будут снова говорить о флоте
10:57, 11 января 2008Политика
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В Москве пройдет очередное заседание
24 января в Москве пройдет очередное заседание Подкомиссии по вопросам функционирования и пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины Межгосударственной украинско-российской комиссии.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Сообщается, что вчера во время встречи статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел России Георгия КАРАСИНА с Послом Украины в РФ Олегом ДЕМИНЫМ был обсужден ход подготовки к заседанию.
Также стороны обменялись мнениями по наиболее важным темам двусторонних отношений России и Украины, графику предстоящих российско-украинских политических контактов.
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