МИД Швеции: Россия хочет вынудить Украину вступить в Таможенный союз

Россия намерена вынудить Украину вступить в Евразийский экономический союз.

Так министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт прокомментировал в своем Твиттер заявление советника Президента России по вопросам региональной экономической интеграции академика РАН Сергея Глазьева о том, что РФ рассчитывает на возвращение Украины в евразийский интеграционный процесс.

«Ясно, что Россия намерена вынудить Украину (вступить) в свой собственный союз. Кремлевский советник, как обычно, откровенен в намерениях», - написал Бильдт.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года Россия, Беларусь и Казахстан планируют переформатировать Таможенный союз и Единое экономическое пространство в Евразийский экономический союз, где будет организована свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

13 февраля советник Президента РФ Сергей Глазьев заметил, что многое на пути к созданию Евразийского экономического союза уже сделано, процесс интеграции углубляется, в него вовлекаются новые члены: кроме тех, кто уже находится в Таможенном союзе, - России, Беларуси и Казахстана - интерес к сотрудничеству в рамках этой организации и ЕЭС проявляют Армения, Киргизия, Таджикистан.

Глазьев также выразил надежду, что к евразийской интеграции со временем вернется Украина.