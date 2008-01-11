КПУ: Ющенко предлагает 10 шагов навстречу Кучме

Компартия не будет поддерживать новую редакцию закона о Кабмине, которую внес в парламент Президент Виктор Ющенко

Об этом в интервью Радио Свободазаявила представитель КПУ Екатерина Самойлик.

«Это десять шагов навстречу экс-президенту Украины Кучме. Это шаги к введению диктатуры, шаги к введению в Украине исключительно президентской республики. И поэтому, конечно, такую редакцию мы не поддержим», – сказала коммунистка.

Вчера Президент подал в парламент законопроект о Кабинете Министров.

По мнению Ющенко, закон о Кабмине должен урегулировать полномочия правительства и определить порядок его формирования.

Новый закон должен заменить ныне действующий, который, по мнению главы государства, во многих моментах нарушает Конституцию.