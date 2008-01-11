КПУ: Ющенко предлагает 10 шагов навстречу Кучме
Комментарий Самойлик
Компартия не будет поддерживать новую редакцию закона о Кабмине, которую внес в парламент Президент Виктор Ющенко
Об этом в интервью Радио Свободазаявила представитель КПУ Екатерина Самойлик.
«Это десять шагов навстречу экс-президенту Украины Кучме. Это шаги к введению диктатуры, шаги к введению в Украине исключительно президентской республики. И поэтому, конечно, такую редакцию мы не поддержим», – сказала коммунистка.
Вчера Президент подал в парламент законопроект о Кабинете Министров.
По мнению Ющенко, закон о Кабмине должен урегулировать полномочия правительства и определить порядок его формирования.
Новый закон должен заменить ныне действующий, который, по мнению главы государства, во многих моментах нарушает Конституцию.