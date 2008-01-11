Тимошенко позвонила в Москву

Премьер-министр РФ Виктор Зубков и глава кабинета министров Украины Юлия Тимошенко высказались за более активную работу комитета экономического сотрудничества двусторонней межгосударственной комиссии. "Сегодня (10 января) по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Виктора Зубкова с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко", - сообщили ИТАР-ТАССв пресс-службе российского кабинета министров.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, - отметили в пресс-службе. - Было принято необходимым более активно задействовать механизм работы Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии".