В НБУ заявляют, что украинцы должны перестать следить за курсом доллара

Национальный банк Украины будет работать над недопущением пиковых нагрузок на валютном рынке. Об этом в ходе круглого стола заявила директор генерального департамента кредитно-денежной политики Национального банка Украины Елена Щербакова.

«У нас большая политизация валютного курса. Идет оценка благосостояния и качества жизни через курс. Хотя лично мне, как профессионалу и как финансисту, это ни о чем не говорит», - сказала Щербакова.

Она подчеркнула, что НБУ своей политикой не допустит пиковых нагрузок на валютном рынке. «Сегодня структура рынка такова, что есть определенные контракты в отдельные дни, когда бывают крупные покупки. И, конечно, наш рынок не настолько глубокий, чтобы выдержать эти покупки. Наверное, такова миссия центрального банка – выходить и сглаживать их».

Щербакова также подчеркнула, что курс должен меняться. «Он может как опускаться, так и подниматься. Курс должен быть подвижной категорией. Бизнес будет за ним следить всегда, особенно экспорто- и импортоориентированный. Но население должно постепенно уходить от наблюдения за тем, какой курс».

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«Курс определяется макроэкономическими фундаментальными вещами» - акцентировала представитель НБУ на том, что рамок курса быть не может.

Также она отметила, что хранить сбережения в гривне выгоднее, нежели в валюте, так как ставки по гривневым депозитам выгоднее, чем по депозитам в иностранной валюте. При этом она отметила, что даже ее сбережения находятся только в национальной валюте: «Пройдя события 2008-го года, пройдя 2013-2014 годы, я остаюсь в гривневом депозите, так как экономически это более выгодно».

По словам Щербаковой, масса ликвидности украинских банков на сегодня является достаточной для нормальной работы всей экономической системы.

«Ситуация второй половины января-начала февраля, конечно, ликвидность немного «сжала», и сейчас наши остатки - это порядка 20-23 млрд грн. Но мы считаем, что этой массы ликвидности достаточно для того, чтобы банки оперативно проводили платежи, работали с клиентами, работали с населением», - заявила Щербакова.

Также представитель НБУ подчеркнула, что сегодня регулятор будет работать в большей степени с инструментами ликвидности, которые поддерживают систему в случае оттоков вкладов населения. По ее словам, именно этому аспекту на сегодня уделяется большее внимание.