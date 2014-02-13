Чехия готова оказать медицинскую помощь пострадавшим евромайдановцам - Порошенко

Сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина - ЕС Петр Порошенко провел встречу со специальным Посланником по вопросам «Восточного партнерства» МИД Чешской Республики Петером Марешем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, в ходе встречи чешский дипломат отметил, что Украина сегодня в центре внимания всего цивилизованного мира. Именно украинский вопрос станет главным во время следующего Саммита «Восточного партнерства» в Праге в апреле 2014 года.

По словам Порошенко, Европейские страны на национальном уровне начали активизацию практической помощи Украине в вопросах защиты граждан и содействия в расследовании преступлений против мирных людей.

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Во время встречи была презентована инициатива Чешского правительства о предоставлении медицинской помощи пострадавшим участникам мирных акций, которые нуждаются в лечении и реабилитации. Чешская сторона согласилась взять на себя организацию этих усилий и через неправительственные общественные организации будет сделано все для того, чтобы защитить жизнь и здоровье активистов Майдана.

Порошенко подчеркнул: «Солидарность чешских властей с нашим народом является хорошим признаком и демонстрацией поддержки тех, кто на украинских майданах требует демократии, свободы и желает перемен в стране».