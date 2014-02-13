В МВД утверждают, что родня ищет только трех человек из списка пропавших на Евромайдане

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В милиции отмечают, что пропавших лиц на Евромайдане, списки которых постоянно публикует сайт «Евромайдан SOS», «почти всех находят родственники. Кто-то из них просто потерял телефон и не смог выйти на связь. Есть и такие, которых разыскивает милиция за совершение правонарушений, кто находится под стражей за совершение преступления. И только три заявления об исчезновении лиц, содержащихся в этом списке, официально поступили в столичную милицию. И то их родственники не связывают исчезновение с массовыми акциями в центре Киева».

По состоянию на 12 февраля 2014 года в опубликованных на сайте «Евромайдан SOS» списках сообщено о 66 людях, которые будто бы пошли на Евромайдан и не вернулись домой.

Читайте такжеЕвромайдан SOS обновил список пропавших, некоторые разыскиваются с конца 2013 года «Установлено, что выложенная в сети Интернет указанная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении. - Авторы списка включают в него непроверенные сведения, полученные из телефонных сообщений граждан, утративших связь с родственниками и безосновательно считают, что они могут быть на Майдане. В большинстве случаев сведения о пропавших лицах ограничиваются указанием лишь имени и фамилии, а одно, якобы исчезнувшее лицо указано как «неизвестная женщина»».

Несмотря на это, подразделениями столичной милиции проверяются все изложенные в сети Интернет факты о без вести пропавших лицах, большинство из которых (43 человека) найдено родными.

Читайте такжеЧеркасская милиция нашла парня, который исчез на киевском ЄвромайданіПравоохранители продолжают ежедневно проводить мониторинг сайта «Евромайдан SOS», но обращаются к гражданам с просьбой в случае исчезновения родных или близких людей немедленно сообщать на спецлинию 102, чтобы информация была официально зарегистрирована, проведена проверка сведений и начат немедленный поиск пропавшего лица.

Как сообщал УНИАН, по данным группы «Евромайдан SOS», по состоянию на 12 февраля разыскивают 23 пропавших активистов акций протеста.

Согласно данным объединения, некоторые пропавшие активисты, которые принимали участие в митингах Евромайдана, разыскиваются с конца 2013 года.

В частности, трое людей, фамилии которых есть в списке, исчезли еще в декабре.

Шестеро исчезли в январе 2014 года и еще семеро - с начала февраля.

Подавляющее большинство людей, которых разыскивают, - киевляне.

В начале февраля активисты Евромайдан SOS сообщили, что с 16 января до 5 февраля неизвестно местонахождение или другие сведения о 36 гражданах. В списках разыскиваемых - 35 жителей Киева, а также один человек из другого населенного пункта.