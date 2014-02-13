Корчинский дал интервью: "Я жалею, что не бросил ни одной бутылки с бензином в Беркут"

Об этом он заявил в интервью Общественному ТВ.

В то же время, Корчинский не изъявил желания появляться на заседания суда 24 февраля, где будет рассматриваться вопрос о его амнистии.

Читайте такжеСуд отказался амнистировать Корчинского

"Они предложили, чтобы я сел в тюрьму, а потом они будут решать, освобождать меня, или нет. Они предлагают мне приехать в страну и подождать, пока та симпатичная женщина-судья решит со своим начальством в Администрации Президента, что со мной дальше делать", - заявил лидер "Братства".

По его словам, он сердится на МВД и "некоторых" оппозиционеров, за то, что был лишен возможности участвовать во "всенародном празднике" 19-22 января и не бросил ни одной бутылки с "коктейлем Молотова" в правоохранителей.

Также Корчинский говорит, что оппозиция развернула компанию по его дискредитации, называя провокатором и призывает не верить законам об амнистии.

Читайте такжеКорчинский с верой в благодатную амнистию хочет вернуться в Украину

"Сидеть будут все, пути назад нет", - заявил он.

Лидер "Братства" подчеркивает, что закон о незаконных военизированных формированиях был разработан "под него" еще в 1993 году, и те, кто записался в отряды самообороны, должны "стоять до конца": "Держитесь как-то там, а я буду пытаться хоть как-то помогать", - отметил Корчинский.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева отказался принимать решение о применении амнистии к лидеру "Братства" Дмитрию Корчинскому из-за его отсутствия на судебном заседании и перенес слушание дела на 24 февраля.