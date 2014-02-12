Евромайдан SOS обновил список пропавших, некоторые разыскиваются с конца 2013 года
Группа Евромайдан SOS заявляет, что по состоянию на 13.00 12 февраля разыскиваются 23 исчезнувших участника акций протеста.
Соответствующая таблица с фамилиями исчезнувших людей обнародована на странице Евромайдан SOS в Фейсбуке.
Согласно данным объединения, некоторые исчезнувшие активисты, которые принимали участие в митингах Евромайдана, разыскиваются с конца 2013 года.
В частности, три человека, фамилии которых есть в списке, исчезли еще в декабре.
Шесть человек исчезли в январе 2014 года, и еще семь - с начала февраля.
Подавляющее большинство разыскиваемых людей - киевляне.
Как сообщал УНИАН, в начале февраля активисты Евромайдан SOS сообщили, что с 16 января по 5 февраля остается не известным местонахождение или другие сведения относительно 36 граждан. В списках разыскиваемых - 35 жителей Киева, а также один человек из другого населенного пункта.
В МВД заявили, что столичная милиция проверяет абсолютно всю информацию относительно исчезнувших лиц, о которых идет речь на сайте «Евромайдан SOS».