В ПР досрочные выборы назвали крайней мерой по выходу из кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Мирошниченко подчеркнул, что в настоящее время он не видит необходимости в роспуске Верховной Рады.

Также Мирошниченко назвал крайним шагом проведения референдума по вопросу изменений в Конституцию. По его словам, необходимо искать взаимопонимания в этом вопросе между политическими силами и принимать изменения к Конституции.

Вместе с тем он подчеркнул, что ни фракция Партии регионов, ни фракция КПУ не готовы поддержать решение ВР, которые будут сомнительными в правовом плане по возвращению действия Конституции 2004 года. По словам Мирошниченко, необходимо пройти хоть и длинный, но конституционный путь относительно внесения изменений в Основной Закон.

Он добавил, что на сегодня свои предложения относительно изменений к Конституции подали фракции “Батькивщины”, «Свободы» и КПУ, но свои предложения не подала фракция “УДАР”.

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По словам Мирошниченко, фракция ПР готова принять один из предложенных вариантов изменений в Конституцию и работать над ним совместно с другими политическими силами.

По его словам, внесение изменений в Конституцию может состояться не ранее сентября 2014 года.