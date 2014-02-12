Суд снял обвинения с Попова, Сивковича и Коряка по делу о разгоне Майдана

Суд закрыл уголовное производство в отношении бывших председателя КГГА Александра Попова, заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, начальника Киевской милиции Валерия Коряка, которые обвинялись в превышении служебных полномочий во время разгона Евромайдана 30 ноября, на основании закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний.

Читайте такжеЯнукович уволил Попова с должности председателя КГГАОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Таким образом Печерский и Шевченковский райсуды столицы выполнили требования указанного закона об освобождении от уголовной ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных за события, которые происходили в ноябре-декабре прошлого года», - сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Яна Соболевская.

Читайте такжеЯнукович заверил, что причастных к событиям 30 ноября снимут с должностейПо ее словам, данным законом предусмотрен четкий перечень статей Уголовного кодекса, производства по которым подлежат закрытию.

«Поэтому во исполнение закона все производства, которые расследовались по этим статьям, были закрыты. В тех случаях, где в производствах не были установлены подозреваемые, так называемые фактовые, решения о закрытии принимались органами прокуратуры. В тех производствах, где были установлены фигуранты, так, как это по делу по подозрению Попова, Сивковича, Коряка и других, решения о закрытии принимались судами», - подчеркнула Соболевская.

При этом она добавила, что «в своей работе прокуроры руководствуются действующими законами Украины, следовательно, и в этом случае прокуратура и суды выполнили требования закона, который приняли народные депутаты».

Всего, по данным Соболевской, по Киеву было закрыто 35 фактовых уголовных производств, к 21 лицу уже применены нормы данного закона.

Как сообщал УНИАН, Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, имевших место во время проведения мирных собраний" был принят Верховной Радой, подписан Президентом Виктором Януковичем и он вступил в силу 26 декабря.

Закон предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, начиная с 21 ноября 2013 года. Все уголовные и административные производства, открытые по данным событиям, подлежат закрытию. Кроме того, лица, которые были привлечены к уголовной ответственности за вышеуказанные события, должны быть освобождены от ответственности.

Справка УНИАН. В ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

Cегодня, 12 февраля, газета «Сегодня» со ссылкой на источники сообщила, что уголовное производство в отношении Попова и Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля 2014 года.