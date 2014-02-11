Премьер Грузии: ЕС готов побить все рекорды и подписать ассоциацию в августе

Грузия твердо стоит на пути европеизации и это выбор не подлежит пересмотру, заявил сегодня премьер Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию "Имеди".

"У нас есть поддержка со стороны грузинского народа. Исходя из этого, считаю, что процесс евроинтеграции Грузии стал необратимым. Мы ясно подтвердили, что это процесс не будет пересмотрен", - заявил Гарибашвили и добавил, что Евросоюз проявляет усиленный интерес к Грузии, поскольку во главе страны стоит ориентированное на конструктивный диалог руководство.

Читайте такжеЕС назвал своим приоритетом в 2014 году ассоциацию с Грузией

Гарибашвили отметил, что "ЕС готов побить все рекорды и подписать соглашение об ассоциации в августе 2014 года". По его словам, эту информацию ему подтвердил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

В ноябре 2013 года на саммите стран "Восточного партнерства"ЕС парафировал соглашение об ассоциации с Грузией и Молдавией. В дипломатической практике парафирование означает предварительное подписание международного договора лицами, участвовавшими в его разработке, в подтверждение достигнутой договоренности. Подписание соглашения запланировано на август 2014 года.