ЕС рассматривает два подхода к отношениям с Украиной: давление и поддержка - Эштон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила, выступая на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Отвечая на вопрос одного из евродепутатов, рассматривает ли ЕС введение санкций против Украины, Эштон сказала: “Мы обсуждаем два подхода — давление и поддержку. Это два подхода, которые мы имеем. Мы очень хорошо знаем разные варианты, которые у нас есть, и все, что я могла бы сказать, это то, что ни один из вариантов не был забран со стола”.

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“Но две вещи, о которых я хотела здесь сказать. Мы хотим положительного действия как пути вперед, если это возможно сделать. И второе, это то, что я сказала правительству и Президенту Украины — мы очень обеспокоены событиями и мы рассматриваем все наши варианты действий. Я думаю, что они эти наши сигналы хорошо поняли”, - сказала она.