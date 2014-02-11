МИД: Турция расследует дело о попытке захвата украинцем самолета Харьков-Стамбул

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис сообщил сегодня на брифинге.

"Сейчас проходит следствие, которое ведут правоохранительные органы Турции. Я думаю, мы должны дождаться предъявления официальных обвинений, поскольку он был задержан на территории Турции, и воздушное судно принадлежит турецкой авиакомпании", - сказал он.

Перебийнис напомнил, что соответствующее уголовное производство было открыто и в Украине.

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«Поэтому вопрос дальнейшей судьбы арестованного украинца будет решаться позже, исходя из позиции украинских правоохранителей»,- добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля нетрезвый пассажир, летевший рейсом Харьков-Стамбул, угрожал подрывом воздушного судна в случае, если экипаж не изменит курс и не совершит посадку в Сочи, где проходила церемония открытия зимней Олимпиады.

Как отметили в СБУ, человек, находившийся под воздействием алкоголя, пыталась попасть в кабину пилотов, но был успокоен экипажем, в результате самолет совершил свой рейс в штатном режиме и приземлился в Стамбуле, где человека, который вел себя неадекватно, передали в местные правоохранительные органы.

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Установлено, что это был 44-летний харьковчанин Артем Козлов.

8 февраля следственным отделом СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту угрозы совершения террористического акта.

10 февраля суд в Стамбуле арестовал Козлова, который хотел вынудить экипаж самолета турецкой авиакомпании лететь в Сочи.