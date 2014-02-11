Милиция пыталась допросить в реанимации пострадавшего от взрыва в Доме профсоюзов

Об этом народный депутат от «Батькивщины», первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Роман Илык заявил сегодня на сессии Львовского областного совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Илыка.

„Следователи Шевченковского райотдела милиции Киева, которые расследуют дело взрыва в Доме профсоюзов, сегодня приходили в реанимацию 8-й городской клинической больницы Львова, чтобы установить обстоятельства травмирования Романа Дзивинского. Оказывается давление на врачей и медицинских работников. Неужели нельзя подождать неделю-две, когда пострадавший придет в сознание?”, - сказал Илык.

С вопросами о том, кто дал указание проводить такие следственные действия и о давлении на врачей, депутат обратился к заместителю начальника Главного управления МВД Украины во Львовской области Сергея Маруняку. Маруняк сообщил, что опрос потерпевшего пытались провести по доверенности следователя. Заместитель начальника ГУ МВД Украины во Львовской области пообещал, что больше правоохранители не будут пытаться проводить опрос Романа, поскольку главный врач сообщил, что его состояние не позволяет этого делать.

Во время сессии Илык, ссылаясь на данные врачей, отметил, что состояние здоровья пострадавшего не позволяет ему давать никаких показаний.

Кроме того, парень нуждается в предоставлении психологической помощи.

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„Сложная комбинированная травма, сотрясение головного мозга, контузия органов грудной клетки, ампутация левой руки, потеряны три пальца правой руки, ожоги лица, ушей, грудной клетки, обоих бедер. Как в таком состоянии можно пытаться задавать человеку какие-то вопросы? Парню, прежде всего, необходимо прийти в сознание, оказать психологическую помощь…”, - отметил Илык.

Также на сессии Илык заявил, что во время «Революции Достоинства погибло 6 человек, более 30 пропали, около 116 задержаны, более 2 тыс. ранены».

Как сообщал УНИАН, по данным активистов Майдана, 6 февраля около 9.30 произошел взрыв в киевском Доме профсоюзов. Взорвалась коробка с якобы лекарствами, пострадало двое мужчин. У одно оторвало кисть руки, у второго травмирован глаз.

В Управлении связей с общественностью МВД сообщили, что милиция не может объективно разобраться в деле, поскольку ее не пустили в Дом профсоюзов.

Народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Андрей Парубий 7 февраля на пресс-конференции сообщил, что Самооборона Майдана направила пострадавших во Львов, поскольку там ребятам будет оказана полная медицинская помощь, а также гарантирована безопасность.

21-летнего пострадавшего Дзивинского привезли во Львов утром 7 февраля.

Другой потерпевший, 15-летний львовянин Назар Держило продолжает лечение в Польше.