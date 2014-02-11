Кучма: В Украине никогда не было царей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Черниговском областном совете.

Читайте такжеКучма считает, что ситуацию с Майданом «затянули во времени» По словам Кучмы, необходимо, чтобы Верховная Рада вместе с правительством отвечала за ситуацию в стране, и такую ответственность нужно закрепить конституционно.

"В Украине никогда не было царей. Под царями жили, но были гетманы, а они зависели от собрания – не гетман все решал, а собрание", - сказал Кучма.

По его мнению, в Украине стоит вернуться к нормам Конституции от 2004 года, а затем создать, при необходимости, комиссию по усовершенствованию Основного Закона.

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"Вернуться к Конституции 2004 года и доделывать Конституцию, если она кому-то не нравится, иначе никогда парламентско-президентскую модель не образовать", - считает Кучма.

Как сообщал УНИАН, на внесении изменений в Конституцию настаивают оппозиционные фракции, в частности они предлагали, чтобы парламент принял конституционный акт о возврате к Основному Закону в редакции 2004 года.