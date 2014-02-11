Евросоюз готов к санкциям против украинских чиновников - МИД Чехии

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, предостерегая от того, что он назвал "авторитаризмом в советском стиле", передает Радио Свобода.

Выступая на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, где обсуждалась проблема Украины, Заоралек сказал, что совершенно неприемлемо наблюдать нарушения прав человека в странах, приграничных Евросоюзу.

"Я совершенно уверен, что если продолится экскалация насилия, санкций не избежать. ЕС должен использовать все инструменты, имеющиеся в его распоряжении", - сказал министр.