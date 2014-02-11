Евросоюз готов к санкциям против украинских чиновников - МИД Чехии
00:25, 11 февраля 2014Политика
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Евросоюз должен быть готов ввести санкции против украинских чиновников, если продолжатся преследования и насилие в отношении участников протестов в Киеве.
Евросоюз готов к санкциям против украинской власти / Фото : REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, предостерегая от того, что он назвал "авторитаризмом в советском стиле", передает Радио Свобода.
Выступая на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, где обсуждалась проблема Украины, Заоралек сказал, что совершенно неприемлемо наблюдать нарушения прав человека в странах, приграничных Евросоюзу.
"Я совершенно уверен, что если продолится экскалация насилия, санкций не избежать. ЕС должен использовать все инструменты, имеющиеся в его распоряжении", - сказал министр.
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