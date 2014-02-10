Федерализм угрожает Украине потерей независимости – глава Донецкой ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я считаю безответственными любые заявления по сепаратизму и федерализму», - сказал губернатор, оценивая нынешнюю сложную политическую ситуацию в Украине.

При этом он добавил: «Мы вместе (всей страной) должны выбираться, и потом в спокойной, хорошей атмосфере уже о чем-то рассуждать. Федерализм хорош для сильных государств, таких как Федеративная Республика Германия. А мы сейчас не можем себе позволить играть в федерализм. Это все может плохо закончиться, вплоть до потери независимости».

Читайте такжеСБУ будет расследовать сепаратистские заявления в Крыму Как сообщал УНИАН, в Донецкой области по требованию прокуратуры Новоазовский районный совет 7 февраля отменил свое решение, содержащее призыв закрепить в Конституции федеративный статус Украины. В прокуратуре пояснили, что депутаты органов местного самоуправления нарушили нормы Конституции, а именно - статьи 19 и 140, и вышли за пределы своих полномочий.

Ранее Новоазовским районным советом было принято решение, которым утвержден текст обращения депутатов к руководству страны. В обращении, в частности, содержится призыв к местным советам других регионов выступить с инициативой о совместном обращении в Верховную Раду, в котором должно содержаться требование закрепить федеративный статус в Конституции, а также призыв к правительству о прекращении финансирования тех регионов, где были захвачены органы власти.