На Волыни за поддержку Евромайдана обещают лишать воды, газа и света

Эти села находятся недалеко от областного центра Волыни, передает ТСН.

"Подгайцевский сельский совет обращается к вам не поддерживать Евромайдан! В случае выявления таких фактов, будут возбуждаться уголовные дела против Вас и ваших семей. Прекратится подача воды, газа и света в ваши дома. Поэтому мы обязываем вас выполнять указания президента и мирным путем урегулировать ситуацию в стране", - говорится в листовке.

Послание к жителям сел якобы написал преседатель подгайцовского сельсовета Юрий Семенюк, представляющий Партию регионов.

В социальных сетях активно обсуждают появление такой листовки, активная общественность возмущена, а кое-кто называет ее фейком и доказывает, что Юрий Семенюк не знает о появлении такого сообщения для сторонников Евромайдана.