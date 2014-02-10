Российская империя прекратит свое существование на Майдане в Киеве - Саакашвили

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Украина большая страна, Грузия – маленькая. Для нас пример Украины сейчас очень важен. Это вдохновение влияет на общее будущее всех стран – и Азербайджана, и Армении, и Молдовы. И России тоже", – сказал Саакашвили.

"Придет время и историки напишут, что Российская империя прекратила свое существование на Майдане в Киеве. И это так и будет. Народ обязательно победит, и я верю, что будет лучшая судьба и будущее, которое объединит все народы ", – заявил третий президент Грузии.

Массовые протесты в Украине продолжаются уже два с половиной месяца. Изначально люди вышли на Майдан Незалежности, когда власти отказались от подписания ассоциации с ЕС. Однако после жестоких разгонов митингующих правоохранителями протесты из проевропейских переросли в антиправительственные.