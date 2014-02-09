Левченко опровергает информацию о намерении «Свободы» оставить Украинский дом
17:06, 09 февраля 2014Политика
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Свободовец Юрий Левченко опровергает информацио о том, что ВО « Свобода» намерена оставить Украинский дом.
Юрий Левченко
Об этом он заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления в воскресенье.
«Если кто-то и будет выходить из Украинского дома, то члены ВО «Свобода» будут выходить последними. Никто не собирается сдавать Украинский дом. Никто сегодня его не штурмовал. Все службы работают в нем должным образом: работает библиотека, столовая», - отметил Левченко.
Читайте такжеВ Свободе считают, что столкновения на Грушевского начали провокаторы«Сложно понять суть заявлений о сдаче Украинского дома. Наверное, это делается для того, чтобы попытаться расколоть единый Майдан и посеять сомнения между его участниками», - добавил политик.
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