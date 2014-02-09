В Луцке активисты окружили автомобиль гаишников, переписывавших номера автомайдановцев

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье на Театральную площадь города, где проходило Народное вече, приехало около десяти автомобилей местного Автомайдана.

Читайте такжеВ Луцке пикетировали областную милицию, требуя не давить на активистов По словам одного из активистов Сергея Похи, работники Госавтоинспекции начали переписывать номера и информацию об автомобилях, что по мнению активистов, является нарушением закона о защите персональных данных. Поэтому около пятидесяти человек окружили машину ГАИ и потребовали, чтобы собранную информацию милиционеры уничтожили. Люди скандировали «Банду геть!», «Милиция - с народом, а мусора - с уродом».

Читайте такжеВ Луцке суд закрыл уголовные производства против шести евромайдановцев На место происшествия прибыл начальник Волынского УМВД Александр Терещук, который и уничтожил документы с информацией об автомобилях, как того требовали люди. Автомобиль Госавтоинспекции отпустили, а главный милиционер области заверил, что правоохранители разберутся в ситуации, в том числе выяснят, имело ли место блокирования автомобиля ГАИ.

После конфликтной ситуации участники Народного вече в количестве около 600 человек двинулись по центральным улицам города к городскому ЗАГСу, площадь возле которого вскоре хотят переименовать в площадь Героев Майдана.