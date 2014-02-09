На Майдане - свыше 10 тысяч человек, начали выступать общественные активисты
13:10, 09 февраля 2014Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве началась общественная часть Народного вече
На Майдане находятся около 10 тысяч человек
Как передает корреспондент УНИАН, перед участниками на Майдане, где присутствует свыше 10 тысяч людей, выступят общественные активисты: Игорь Луценко. Татьяна Чорновол, Руслана Ліжичко. Кроме того, выступят народные депутаты Владимир Яворивский, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок.
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