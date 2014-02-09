Пострадавший от взрыва в Доме профсоюзов отправился на лечение в Польшу

15-летний львовянин Назар Держило, который пострадал от взрыва в Доме профсоюзов в Киеве, продолжит лечение в Военном госпитале города Вроцлав в Польше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», ночью, 9 февраля, он вместе с родителями и медиками на реанимобиле пересек государственную границу Украины. «Поскольку существовала реальная угроза ареста Назара Держила, до пункта пропуска реанимобиль сопровождали активисты ВО «Свобода»», - сообщил народный депутат Украины Юрий Михальчишин.

Он отметил, что львовские медики проинформировали о своем пациенте польских коллег. Военный госпиталь г. Вроцлав согласился предоставить ему бесплатную медицинскую помощь.

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«Львовские медики совершили настоящий подвиг. Они на собственный страх и риск добились, чтобы парень получил квалифицированную помощь за рубежом. Они сделали все возможное, чтобы не допустить ареста потерпевших от взрыва в Доме профсоюзов. Думаю, что наибольшим подарком для них станет выздоровление Назара. Как известно, в результате взрыва парень потерял левый глаз, однако шансы спасти правый – очень высокие. У него также диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом скуловой кости. В Польше потерпевшего ждет несколько операций, которые проведут местные челюстно-лицевые хирурги и нейрохирурги. Как заверяют врачи, Военный госпиталь Вроцлава входит в перечень лучших клиник Европы. Поэтому будем верить в полное выздоровление Назара», – рассказал Михальчишин.

В пресс-службе напомнили, что в результате взрыва в Доме профсоюзов 6 февраля пострадало двое львовян – 21-летний Роман Дзвинский и 15-летний Назар Держило.