В Киеве обвинили лидеров ЕС, США и России в отсутствии чести и совести
03:46, 08 февраля 2014Политика
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"Ни ума, ни чести, ни совести". С такими словами в адрес Барака Обамы, Владимира Путина и Ангелы Меркель украинцы пикетировали посольство Германии и представительство ЕС
Активисты выступили против вмешательства иностранных государств в дела Украины, сообщает ТСН.
Особенно их возмутила обнародованная запись телефонного разговора между заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и послом Штатов в Украине Джеффри Пайеттом.
Раньше такие пикеты уже устраивали под посольствами США и Великобритании. Далее протестующие планируют посетить еще и посольство Российской Федерации.
Как сообщалось, что Меркель осудила Нуланд за фразу "F*ck the EU".
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