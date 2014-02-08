В Киеве обвинили лидеров ЕС, США и России в отсутствии чести и совести

Активисты выступили против вмешательства иностранных государств в дела Украины, сообщает ТСН.

Особенно их возмутила обнародованная запись телефонного разговора между заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и послом Штатов в Украине Джеффри Пайеттом.

Раньше такие пикеты уже устраивали под посольствами США и Великобритании. Далее протестующие планируют посетить еще и посольство Российской Федерации.

Как сообщалось, что Меркель осудила Нуланд за фразу "F*ck the EU".